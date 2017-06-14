На пленарном заседании Госдумы депутаты поддержали в первом чтении законопроект Правительства РФ о создании государственного страхового фонда, который будет защищать права граждан, инвестировавших в строительство жилья, пишет "Парламентская газета".

"Сегодня на стадии строительства находится 120 миллионов квадратных метров жилья, которое строится за счет граждан. Действует более одного миллиона договоров о долевом строительстве", — сообщил статистику заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Учредителем фонда выступит Минстрой России. Ко второму чтению законопроект будет дополнен гарантиями для повышения прозрачности его работы. Например, обязательной станет проверка деятельности фонда Счетной палатой. Главной задачей создаваемой структуры станет помощь дольщикам — выплата денег на завершение строительства в случае банкротства компании-застройщика.

Председатель профильного Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что комитет полностью поддерживает концепцию создания государственного фонда, который бы защищал права дольщиков.

"18 миллиардов рублей — это ежегодная премия, которую получают страховые компании за осуществление этого вида страхования (дольщиков) при нулевых выплатах. При этом за последние неполные три года 16 тысяч дольщиков оказались обманутыми и не получили компенсации. При сопоставлении этих цифр становится очевидно, что действующий механизм защиты дольщиков не работает", — заявил Николаев.

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