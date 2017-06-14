Под Вашингтоном неизвестный обстрелял группу людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, сообщает телеканал Fox News.

По данным CNN, всего было сделано 50-100 выстрелов. По предварительным данным, огонь был открыт из автоматического оружия.

Как сообщает РИА Новости, не менее пяти человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния.

По сообщению CNN, Скализ был ранен в бедро. Полиция задержала подозреваемого. Отмечается, что состояние Скализа стабильное.

Подробности пока неизвестны.