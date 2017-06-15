Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в двух уровнях площадью 140 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Квартира расположена на пятом и шестом этажах в двух уровнях. Два санузла, большая ванная комната, теплый пол. Большая застекленная лоджия. Летний сад", — отмечается в объявлении.
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Жилье расположено в кирпичном доме на улице Короленко. Продавец квартиры подчеркивает, что вся инфраструктура находится в шаговой доступности.
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