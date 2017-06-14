Кабмин отказался присвоить деревне название Аболдуевка

В Калужской области в деревню Аболдуевка спустя 30 лет после расселения стали возвращаться люди, которые и подали документы о "возрождении" населенного пункта, пишет "Парламентская газета".

Однако из-за неблагозвучного названия правительство РФ не согласовало соответствующее постановление. Тогда подобрали другое название — Родники. "В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23.03.2017 дополнить перечень населенных пунктов новым абзацем: деревня Родники", — говорится в документе.

Как объясняется, в любом регионе подобный закон можно принять только по предварительному согласованию с правительством России. Его топонимическая комиссия следит за тем, чтобы было меньше одинаковых названий, и за другими нюансами.

"Дмитрий Анатольевич категорически не хочет подписывать этот документ. И правильно делает", — докладывал на заседании областного правительства в прошлом году губернатор Анатолий Артамонов. Причем местные чиновники и депутаты убеждали жителей подавать на другое название, но местные патриоты стояли на своем — деревню основал помещик Аболдуев, значит, быть Аболдуевке. Но позже все-таки согласились на Родники.

"Благодаря совместной работе деревня получила официальное название. Когда в заброшенные села возвращаются люди — это хороший знак, это развитие. С другой стороны, возрождение влечет трудности с инфраструктурой, но это нормальный процесс, и проблемы будут решены", — рассказал изданию глава Перемышльского района Владимир Мазуров.