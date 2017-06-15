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Власти Барнаула готовы заплатить 193 млн руб. за третье малаховское кольцо

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Городская администрация объявила тендер на создание транспортной развязки рядом с торговым центром "Волна"

Фото: noretec.ru

Власти Барнаула готовы выделить из городского бюджета более 193 миллионов рублей на создание транспортной развязки в районе пересечения улиц Малахова и Власихинская рядом с ТЦ "Волна".

Данные об объявлении тендера на эти работы опубликованы на сайте Госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта определяется суммой 193 313 922 рубля. Датой проведения аукциона значится 3 июля.

Основная часть работ на третьем малаховском кольце должна завершиться уже в этом году, а сроком полного завершения этого объекта транспортной инфраструктуры значится июль 2019 года.

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Напомним, что в районе "Волны" будет организовано кольцевое движение, а  трамвайные пути будут переобустроены.

Заместитель главы администрации краевой столицы Анатолий Воронков ранее подчеркивал, что во время создания развязки движение закрываться не будет. Также чиновник указывал, что стоимость третьего малаховского кольца составит порядка 200 миллионов рублей, что теперь подтверждает начальная цена контракта.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.06.2017 07:28
- гость -

А не рано ли тендер объявили? Ещё же даже снег не выпал.

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15.06.2017 07:52
- гость -

А те кто там создал неудобства не хотят оплатить кольцо? Хочешьтц, оплати дороги и подъезды к нему.

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15.06.2017 07:57
Пионер

Снести Волну к чертям - проблема решена.

0  0
15.06.2017 08:03
Гость

"Снести Волну к чертям - проблема решена." (с)

Можно и без "сношения"- запретить знаками проезд\подъезд к Волне и Евген за свои развязку построит. (на трамвае покупатель с деньгами не приедет)

0  0
15.06.2017 08:07
Nic

Пора бы уже заставить платить не город , а владельцев торговых центров. На Павловском тракте центры настроили, а переходов к ним нет. Инфраструктуру надо учитывать сразу при постройке таких вот центров. Хотят строить пусть и авиадуки и переходы подземные строят... А то привыкли на горбу горожан миллиарды зарабатывать. А город -готов. А горожан спросили? Лучше бы на эти деньги пешеходные подземные и наземные переходы строили где нет торговых центров.

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