Двухголового дельфина поймали в Северном море

Рыбаки из Голландии поймали в Северном море двухголового дельфина. Ученые, узнав об этом, заявили, что в первый раз увидели такое существо, которому удалось выжить в условиях дикой природы, пишет URA.RU со ссылкой на Nation News.

Ученые также рассказали, что встречали такое явление только у млекопитающих, живущих на суше. То, что такому дельфину удалось выжить в жестоких морских условиях, — научное открытие.

Как сообщается, рыбаки отпустили необычного дельфина в море, но успели его сфотографировать.

Two-headed porpoise caught in fishing net is first ever found https://t.co/LlMaDlXqVR pic.twitter.com/iCQ8D1p5U2