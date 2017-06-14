В Казани создают граффити Роналду. Портрет знаменитого футболиста, который выполнен во всю высоту трехэтажного здания, размещен напротив окон гостиницы, где будет проживать самый звездный форвард сборной Португалии и мадридского "Реала", сообщает паблик LEIKA.

Портрет футболиста нанесли на стену дома около гостиницы "Рамада", в которой поселится сборная Португалии. Команда 18 июня проведет матч группового турнира Кубка конфедераций против команды Мексики.

В Казани также 22 июня пройдет матч сборных Германии и Чили, 24 июня — Мексики и России, а также один из полуфиналов (28 июня).

Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.