Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил против пересмотра закона о запрете использования ненормативной лексики в произведениях искусства, передает ТАСС.

"Я категорически против. Не хочу, чтобы наши дети ходили в кинотеатры, где с экрана льется мат", — заявил Мединский, говоря о законе, который вступил в силу в 2014 году.

Он отметил, что ему искренне жаль тех "творцов", которые не могут найти иных способов самовыражения, кроме как использование ненормативной лексики.

Ранее с подобной просьбой обратился режиссер Андрей Звягинцев. По его мнению, ненормативная лексика уместна иногда в художественных произведениях.