На пленарном заседании Государственной думы 14 июня депутаты поддержали в первом чтении законопроект, регламентирующий работу в России сервисов обмена электронными сообщениями — мессенджеров, пишет "Парламентская газета".

Инициатива возлагает на организатора обмена мгновенными сообщениями обязанность обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей интернета, которые прошли идентификацию по номеру сим-карты. Также мессенджеры должны обеспечить пользователям техническую возможность отказываться от получения электронных сообщений от других пользователей и возможность запретить рассылку электронных сообщений по инициативе правоохранительных органов. В случае неисполнения этих требований работа сервиса на территории России может быть ограничена.

Автор законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова рассказала, что аналогичные меры применяются в европейских странах в связи с террористической угрозой.

Она подчеркнула, что инициатива не вводит полный контроль, а лишь дает возможность правоохранительным органам получить сведения, необходимые для расследования преступлений.

Правда, по мнению члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, обеспечить работу законопроекта с технической стороны невозможно: "Принцип работы мессенджеров не позволяет отключать отдельных пользователей даже владельцам самих сервисов, уязвимость этой системы пока не раскрыта, поэтому этот законопроект в будущем просто не сможет работать".