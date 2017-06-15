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Украинский лидер Петр Порошенко встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседников издания, Порошенко нанесет полноценный государственный визит в Вашингтон, в который будут входить встречи с ключевыми лицами Америки, в том числе главой США Трампом.

Другой источник подтвердил, что поездка украинского лидера в Штаты согласована и начнется в понедельник, 19 июня.

Официально о встрече глав двух стран пока не сообщалось. По данным издания, Киев, вероятно, не хочет торопиться объявлять о поездке Порошенко, так как его визит в США уже был анонсирован ранее, а позже был отложен.