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Молодой человек пострадал в результате падения в подвальное помещение на приостановленной стройке ховринской больницы на севере Москвы. Об этом в среду, 14 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.

Агентство отмечает, что здание, где произошел инцидент, не эксплуатируется. Пострадавшего парня госпитализировали с различными травмами.

Ранее СМИ сообщили, что молодой человек сорвался в шахту лифта. Он выжил, однако сломал ноги при падении и не смог сам выбраться из шахты.

Телеканал "360" отметил, что неэксплуатируемая больница пользуется популярностью у любителей заброшенных мест.