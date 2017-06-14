Среда, 14 Июнь, 23:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,03
€ 63,95
Brent
$ 51,5
19°
Обь
369см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

Потенциал молодых людей направят в созидательное русло с помощью закона

, ИА "Амител"
Чтобы молодежь не тратила время "на какие-то несанкционированные акции и митинги"

Фото: Livekuban.ru

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев  считает, что принятие в России федерального закона о государственной молодежной политике повысит эффективность взаимодействия власти с молодежью, сообщает пресс-служба парламентария.

По мнению депутата, появление этого документа позволит направить потенциал молодых людей в созидательное русло и позволит им "не тратить время на какие-то несанкционированные акции и митинги".

Глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев обратил внимание, что федеральный закон о молодежи не должен носить рамочный характер и предложил прописать в нем конкретные вещи, которые интересуют российскую молодежь в настоящее время.

Бугаев отметил, что за последние 25 лет было несколько законопроектов в этой сфере, которые периодически "меняются и снимаются".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
22:51
Потенциал молодых людей направят в созидательное русло с помощью закона 0
22:34
Госдума поддержала законопроект против анонимности в мессенджерах 0
22:01
Мединский категорически против возвращения мата в кино 0
21:47
Пособия по безработице в 2018 году останутся прежними - от 850 до 4900 руб. 0
21:21
Граффити Роналду нарисовали в Казани напротив гостиницы, где он остановится 0
21:04
Двухголового дельфина поймали в Северном море 0
20:41
Кабмин отказался присвоить деревне название Аболдуевка 0
20:01
Совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена США 0
20:00
Как быстро и легко получить недостающую сумму денег? 0
19:49
Госдума в первом чтении приняла законопроект о фонде защиты дольщиков 0
19:37
"Тачки 3", пожар в Лондоне и лысая хаски: что обсуждают в соцсетях 0
19:08
Коротко о главном: алтайские миллиардеры, аномальная жара и 90-е
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 июня
18:54
Экс-главе ФСИН Реймеру вынесли приговор – 8 лет за браслеты 0
18:44
Яровая представила клятву для получения гражданства: "Защищать свой народ" 0
18:22
Топ-менеджер "Роснано" оказался обладателем 32 квартир, домов и зданий 1
18:19
"Было круто, приеду еще": участники АТР поделились впечатлениями от форума 0
18:04
Уборщики метро будут проходить собеседование в ФСБ 0
17:54
ДК в алтайском селе получит деньги на ремонт по проекту "Единой России" 1
17:41
Кремль прокомментировал слухи о репетиции "прямой линии" с Путиным 3
17:33
Дорожная авария поставила в пробку Южный тракт в Барнауле. Фото 0
17:24
Грузовик с токсичными отходами перевернулся возле Ниагарского водопада 0
17:14
Госдума приняла закон о "великом переселении" в Москве 1
17:03
Подробности смерти Илоны Новоселовой сообщил источник 1
16:50
Георгиевская лента в рекламе может оказаться под запретом 1
16:33
Жителей Барнаула пригласили на масштабный фестиваль цветения пионов 0
16:24
Пожар на стройке стадиона к ЧМ-2018 "порадовал" жителей Волгограда 1
16:19
Двухмесячное ограничение для большегрузов вводят в Алтайском крае 0
16:06
Раритетный Porsche отправили на свалку в Казахстане ради 500 долларов 1
15:55
Парковку на 300 машин оборудовали у городского пляжа в Барнауле 1
15:33
Полицейский сбил насмерть мужчину на остановке в Москве 1
15:24
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары 0
15:17
"Брать за горло не позволим": Карлин рассказал о судьбе ТЭЦ в Рубцовске 5
15:06
Свыше 10 тысяч бутылок контрафактной водки обнаружили под Новосибирском 0
14:51
Количество миллиардеров в Алтайском крае выросло в четыре раза 17
14:35
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход из самолета перед взлетом 2
14:30
Молодые ученые из АлтГТУ создали лучший бизнес-проект "АТР-2017" 0
14:21
Кто такая Илона Новоселова и чем она запомнилась на "Битве экстрасенсов"? 5
14:13
Заброшенное административное здание горит в центре Барнаула. Фото 4
14:04
Депутаты Госдумы предложили сажать не пропустивших скорую водителей 3
13:50
Трамп потребовал извинений от американских СМИ за "фейковые новости" 0
13:41
Останки людей нашли коммунальщики на "ползуновском кладбище" в Барнауле 6
13:33
Экстравагантно: одиннадцатикласснице выбрали необычный образ на выпускной 0
13:26
"Гордиться тут нечем": власти Алтая рассказали о долгах за теплоэнергию 11
13:14
Бизнесмен из Барнаула будет развивать застроенный участок в Новосибирске 0
13:03
Путин: государство не контролирует российские СМИ 21
12:50
Прокурор погиб при столкновении Land Rover и Toyota в Красноярском крае 0
12:35
Не менее 15 человек пострадали при пожаре в лондонском высотном доме 0
12:21
Сабантуй отпразднуют в Барнауле борьбой батыров и бегом с ведрами 0
12:14
Госдеп США назвал причину отсутствия поздравления России с 12 июня 12
12:06
Воды бывает по капот: житель Новоалтайска в ужасе от состояния улиц. Фото 5
12:00
Итоги экологического конкурса среди предприятий Барнаула подвели 12 июня 0
11:52
Экспериментировать – вкусно: 5 самых оригинальных рецептов окрошки 22
11:40
Фестиваль юных экологов "Зеленые колокола" пройдет в Алтайском крае 0
11:33
Путин заявил, что спецслужбы РФ не ведут слежку за россиянами 20
11:22
"Скорая помощь" в Барнауле стала приезжать быстрее — власти 3
11:14
Сорвавшаяся с цепи собака загрызла семилетнего ребенка в Приморье 5
11:03
Автомобили разворотило в результате столкновения в Барнауле. Фото 7
10:52
Высотный дом загорелся на западе Лондона. Фото и видео с места ЧП 0
10:36
Помощь муниципалитетам усилим, но и контроль ужесточим – Александр Карлин 4
10:21
Тиллерсон: союзники США по всему миру просят наладить отношения с Россией 5
10:16
Возможны пробки: трехдневный "парад" сельхозтехники пройдет через Барнаул 2
10:05
Бездомный житель Новосибирска украл из квартиры палатку и навигатор 1
10:00
Институт экономики и управления АлтГТУ приглашает получить образование 1
09:54
Электросчетчики "под ключ": барнаульцы могут воспользоваться новой услугой 0
09:41
Полиция в Барнауле ищет очевидцев наезда иномарки на пешехода 0
09:34
США впервые за 25 лет не поздравили Россию с 12 июня 6
09:26
Фэн-шуй: как правильно расставить мебель в квартире? 1
09:17
Загоревшийся автомобиль в Барнауле тушили девять пожарных 0
09:08
Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером 77
08:58
Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске. Фото с места ЧП 9
08:43
Утро 14 июня в Барнауле началось с заторов в четыре балла 0
08:30
Как и где отметить второй день свадьбы? 0
08:25
Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО 24
08:00
Вместе в детство: призовой конкурс от сети магазинов "Трофей" 0
07:48
В Алтайском крае отметят 85-летие Роберта Рождественского. Почему это интересно? 0
07:33
Мы пережили войну: известные люди Алтайского края о "лихих 90-х" 60
07:22
Студия Pixar выпускает третьи "Тачки". Почему стоит смотреть главный мультфильм этого лета? 0
07:03
Квартиру в элитном жилкомплексе продают в Барнауле за 19 млн рублей. Фото 6
06:44
От порнографии до Крыма: о чем говорил Путин во время "прямых линий" 0
06:25
Кровавое лето 95-го: вспоминаем июньский теракт в Буденновске. Видео и фото 0
06:01
Отмена продовольственного эмбарго не выбьет Алтай из седла – губернатор 4
05:06
30-градусную жару обещают в Алтайском крае 14 июня 0
04:01
Положение женщин в обществе улучшается с каждым годом - член Совфеда 33
03:17
Путин рассказал, как научился кататься на коньках и конях 1
02:46
Зираддин Рзаев о погибшей Новоселовой: она была как маленькая девчонка 0
02:29
Влад Кадони назвал последние годы жизни Илоны Новоселовой адом 3
01:51
Победительница шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова разбилась насмерть 7
01:04
Медведев назвал повышение МРОТ "нашим, по сути, партийным обещанием" 5
00:48
Вор-форточник украл 2 тысячи рублей из здания ГУ МВД по Москве 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.