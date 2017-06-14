Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что принятие в России федерального закона о государственной молодежной политике повысит эффективность взаимодействия власти с молодежью, сообщает пресс-служба парламентария.

По мнению депутата, появление этого документа позволит направить потенциал молодых людей в созидательное русло и позволит им "не тратить время на какие-то несанкционированные акции и митинги".

Глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев обратил внимание, что федеральный закон о молодежи не должен носить рамочный характер и предложил прописать в нем конкретные вещи, которые интересуют российскую молодежь в настоящее время.

Бугаев отметил, что за последние 25 лет было несколько законопроектов в этой сфере, которые периодически "меняются и снимаются".