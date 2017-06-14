Житель города Обь Новосибирской области получил два года колонии общего режима за убийство котенка и две кражи, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что 9 ноября 2016 года ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии зарезал кухонным ножом трехмесячного котенка, принесенного им с улицы в свою квартиру. В момент убийства в квартире находились мать осужденного и дети, которым живодер показал труп животного. Женщина заявила на сына в полицию.

Суд также по совокупности и частичному сложению наказаний признал Егорова виновным в двух кражах и учел его непогашенную судимость. В итоге он осужден на два года лишения свободы в колонии общего режима.