20-летний сын московского бизнесмена на Infiniti QX80 протаранил автомобиль с пенсионерами и сбежал с места, сообщает паблик MASH.

Пожилая женщина погибла, мужчина в тяжелом состоянии. Полиция ищет Дмитрия Акопова.