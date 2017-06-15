Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что на многовекторное вмешательство во внутренние дела России направляется от 70 до 90 миллиардов рублей.

По ее словам, вмешательство осуществляется, в том числе, путем финансирования из-за рубежа политической деятельности различных фондов и некоммерческих организаций, которые активизировались в преддверии очередного электорального цикла в РФ.

Эта тема будет рассмотрена в рамках деятельности Комиссии по защите государственного суверенитета РФ.

Матвиенко подчеркнула, что создание Комиссии не является примером "закручивания гаек", а призвана усилить законодательную базу для защиты суверенитета страны в условиях нарастающего давления на РФ. Она подчеркнула, что демократическая Россия не может развиваться без оппозиции и проведения санкционированных митингов, на которых граждане вправе высказать свое мнение.

Однако, по ее мнению, периодически возникают определенные силы, которые выходят на несанкционированные митинги с целью провокаций.