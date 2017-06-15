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Алтай на 6 месте в рейтинге регионов с самыми большими штрафами ГИБДД

, ИА "Амител"
Для России средний штраф ГИБДД составляет 854 рубля, а в Алтайском крае - 1115 рублей

Фото: Avtoexpert.pro

Команда проекта "Новости о штрафах ГИБДД" обобщила величины среднего выписанного штрафа инспекции и составила рейтинг, отразив результаты в инфографике. Об этом сообщается на сайте "Штрафы ГИБДД".

Источником исходной информации для исследования послужила собственная база данных, содержащая в себе количественную информацию о выписываемых дорожных взысканиях на протяжении 2016 года, по всем регионам России (сервис перепроверяет более миллиона реквизитов россиян в сутки).

Как отмечается, средняя сумма штрафа ГИБДД в России неуклонно растет год от года. Это связано с реакцией законодателя на меняющуюся дорожную обстановку, с ужесточением борьбы с алкоголем за рулем, введением некоторых новых видов дорожных взысканий. Однако, несмотря на то, что система наложения штрафов ГИБДД достаточно устоялась, по разным причинам между регионами страны наблюдаются серьезные различия.

Наименьшими средними суммами штрафов ГИБДД за 2016 год отличились Саратовская, Рязанская и Нижегородская области страны. Здесь на оплату нарушений уходит максимум 700 рублей - почти на 150 рублей ниже общего для России среднего штрафа ГИБДД в 854 рубля.

Максимальными средними суммами выписанных штрафов, отмечаются Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Астраханская область. Здесь средние суммы взысканий по дорожным правонарушениям переваливают за 1300 рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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