Отношения отцов и детей во все времена были болевой точкой общества. Молодые не хотят следовать старым установкам, а родители не успевают приноравливаться к изменениям. Пожалуй, как никогда эта разность поколений ощущается сегодня. Подростки не просто иначе смотрят на вещи, у них даже мышление устроено по-другому. О том, хорошо это или плохо и как строить отношения с детьми, Константин Гришин поговорил с психологом Олесей Матеровой.

Не надо отбирать айфон

Корреспондент: Давайте начнем с общей проблемы родителей: если отнять у подростка айфон на пять минут, у него будет нервный срыв. И что вы думаете по поводу интернет-зависимости? Болезнь это или норма, если зависимо большинство?

Олеся Матерова: Если у ребенка происходит нервный срыв, значит, существует проблема, у которой есть причина. А зависимость от гаджетов и интернета – это скорее следствие этой проблемы. Любое девиантное поведение появляется, когда отношения между детьми и родителями строятся на тотальном контроле или, наоборот, нехватке внимания и безразличии к ребенку. Когда реальность оказывается слишком тяжелой для психики ребенка.

Корр.: Но если ребенок чересчур увлечен своими гаджетами?

О.М.: В подростковом возрасте и должны быть очень сильные увлечения. Это нормальная фаза развития психики. В условиях, когда в семье ребенок получает одобрение, эти увлечения могут стать фундаментом его самореализации в будущем. Например, сейчас компьютер – основной инструмент в работе многих людей. И поэтому вполне нормально, что наши дети проводят время за компьютерными играми — это же их будущее. Задача родителей – проконтролировать возрастные ограничения контента и время нахождения за компьютером. И здесь очень важный момент: сам процесс игры не должен быть чем-то осуждаемым со стороны родителей, потому что любая табуированная зона притягивает как магнит. Не делайте компьютер запретным плодом.

Современный подросток уже сегодня начинает зарабатывать деньги на том, что еще недавно для него было игрой и просто увлечением. И интернет этому только помогает. При условии, что эти самые его увлечения находились в зоне принятия родителями.

Корр.: Значит, отбирать айфон у ребенка не следует, даже если родители волнуются?

О.М.: Смотрите: если родители начинают вмешиваться таким жестким способом и пытаться вносить свои корректировки и оценочные суждения, то здесь возможны два варианта развития, и оба не очень хорошие. Первый – это когда увлечение становится зависимостью и проблемой, а второй, когда ребенок под давлением взрослых вообще теряет интерес ко всему и в будущем просто не будет способен себя проявить и реализовать. Оба эти варианта – это проявление инфантилизма, как следствие, нарушения развития личности. Я уже говорила, что задача родителя – контролировать контент и установить временные рамки пользования гаджетами.

О клиповом мышлении

Корр.: Хорошо, оставили ребенку его айфон. Но ведь тут возникает и такой момент, как развитие клипового мышления, которым сегодня пугают психологи и учителя.

О.М. А не надо пугаться. Я смотрю на явление клипового мышления как на данность и необходимость нашего времени. Да, действительно, стратегия мышления современной молодежи отличается от стратегии мышления предыдущих поколений.

Клиповое мышление – это естественное следствие современной жизни, когда огромный объем информации обрушивается на нас со всех сторон. Быстрое и поверхностное восприятие имеет свои функции и задачи. Первая — защита от перегрузки, вторая — фильтр поступающей информации.

Корр.: Но ведь тогда человек способен только мыслить поверхностно и не способен усваивать необходимую информацию

О.М.: Заявления о том, что молодежь не способна усваивать информацию и мыслит поверхностно, я считаю не соответствующими действительности. Ведь способность воспринимать большой объем информации, подробно вникать в предмет и изучать его никуда не исчезла. Это заложено в человеке.

Помните, я говорила, что подростки должны иметь сильные увлечения? Так вот, это как раз и есть инструменты для выживания современного человека: сначала клиповым мышлением поверхностно фильтруем, а затем очень глубоко изучаем то, что привлекло. Иначе не получится. Если родители из-за своей тревожности начинают вмешиваться в жизнь ребенка, то они просто не дают ему возможности перейти от фазы фильтрации информации к ее изучению.

Корр.: И что вы порекомендуете родителям?

О.М.: Мои рекомендации для родителей основаны на обычной житейской мудрости. Начинайте читать вашему ребенку книги с самого раннего периода, причем именно печатные. Как можно дольше ограждайте своих детей от различных гаджетов. Ну и, конечно же, обратите внимание на себя, как вы сами проводите время. Если ваш ребёнок уже школьник, то кроме своего примера вы никак не можете на него повлиять. Дети полностью копируют модели поведения и модели мышления родителей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, займитесь собой и своим собственным успехом.

Корр.: Клиповое мышление детей пугает не только родителей, но и учителей, которые не могут удержать внимание подростков во время лекции. Существуют ли какие-то психотехники, которые помогут преподавателю справиться с этой проблемой?

О.М.: Я уже говорила, что клиповое мышление – это защита. На мой взгляд, психотехники надо применять ко взрослым, а не к детям. Это взрослым надо научиться взаимодействовать с детьми так, чтобы ребенку не пришлось защищаться и чтобы не мешать ему полностью раскрыть свой потенциал. Чтобы ребенок воспринимал учителя и информацию от него, надо, чтобы сам учитель уважительно относился как к себе, так и к ученику. В ребенке изначально заложено все, что надо для развития. В том числе стремление учиться. Наша задача – просто не мешать этому проявиться и помогать там, где надо. Как дереву — не надо его тянуть вверх и уговаривать расти. Дереву нужен естественный свет, тепло, вода и чтобы препятствий не было. И все. Оно само вырастет.

Тепло, свет и вода — это наша забота о ребенке и комфортные условия жизни, в том числе эмоциональный фон в семье. Но, опять же, надо помнить, что от избытка воды или избытка солнечного света дерево может сильно ослабеть или даже погибнуть. Так же и ребенок — все хорошо в меру.

Корр.: Но если ограждать ребенка от всех препятствий, как же он сумеет выжить и не сломаться от трудностей в будущей жизни?

О.М.: Я говорила о препятствиях, которые могут помешать развитию и раскрытию потенциала ребенка, которые как раз и ломают психику. Это наши представления о ребенке и наша вера в него. Если мы изначально тревожимся и думаем, что у него есть проблема и нужны специальные психотехники, то это так и будет. Если мы считаем, что у него не хватит способностей учиться самостоятельно и будем вмешиваться, то способности ребенка будут ограничены нашими представлениями о них.

Поэтому тревожным взрослым, которые ищут способы влияния, я могу рекомендовать стратегию мышления, которая поможет скорректировать свое отношение к ребенку и, соответственно, свое поведение.

Как вырастить президента

Корр.: А может быть, есть общие рекомендации, которыми родители могут воспользоваться уже сейчас, после прочтения материала?

О.М.: Каждый родитель хочет, чтобы ребенок вырос достойным и успешным. И у каждого есть свое представление об этом понятии. Поэтому попробуйте вспомнить из своего окружения или просто из известных вам людей кого-то очень успешного с вашей точки зрения. Так, чтобы вы были довольны, если ваш ребенок станет таким же, и гордились им. Это может быть президент компании или страны или известный автор или режиссер. В общем, насколько вам позволит разгуляться ваша фантазия.

А теперь подумайте, как родители этого человека относились к нему в детстве. Не надо узнавать, как это было на самом деле. Просто представьте, как это видите вы. Например, как относились родители к президенту нашей страны? Как с ним разговаривали? Было ли там уважение? А крики? А манипуляции? А доброта? А доверие? А вера?

А что, если вы попробуете уже сейчас относиться к своему ребенку как к будущему президенту, а к себе – как к родителям президента? На равных и уважительно. Хотя здесь гораздо лучше подойдет — ровно и уважительно.

Я понимаю, что просто так взять и начать вести себя по-другому с ребенком практически невозможно. Сценарные модели поведения не дадут это сделать. Мне часто говорят мамы, что срываются на своих детей. Кричат, потом жалеют об этом, дают себе обещания, что это было в последний раз, но очень скоро снова срываются и опять кричат. Моя рекомендация — обращаться к психологу, чтобы он помог выйти из эмоциональной зависимости и сформировать новые модели поведения и новое отношение к ребенку. Ведь от этого зависит не только ваше настоящее, но и его будущее.