Движение всех видов транспорта будет ограничено в четверг, 15 июня, на улице Чкалова в Барнауле, сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
Дороги закрыли в 5.30 из-за проведения ремонтных работ. Проезд закрыт на улице Чкалова от проспекта Комсомольского до проспекта Красноармейского.
Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, ремонтные работы на этой улице завершатся в конце июня. С конца апреля на улице Чкалова выполнено фрезерование на площади 11,2 тысячи квадратных метров, отремонтировано 24 колодца, заменено шесть дождеприемных решеток ливневой канализации, уложен выравнивающий слой асфальта.
В настоящее время идет укладка верхнего слоя асфальта. Ремонт дороги на этой улице обойдется в девять миллионов рублей.
Автовладельцев просят с пониманием отнестись к этой ситуации.
Комментарии
Вчера еще перекрыта была от Ленина до Соца точно.... тормозим с информацией...!!!!
По улице Чкалова, на участке от Красноармейского до Геблера, положили асфальт на проезжей части только на две трети ширины дорожного полотна. Пакровочную часть оставили нетронутой. Зимой на участке был порыв трубы, раскопали, засыпали щебнем и оставили в таком состоянии. Так дорожники этот участок обошли стороной. Теперь заезд на парковку ниже уровня основного асфальтового покрытия. Это так и оставят или все-таки доделают до конца. Поставили ограждения "Безопасные дороги", теперь подъехав к дому и выйдя из машины с ребенком и сумками, идешь по проезжей части, чтобы подойти к подъезду!!!!!
Панфиловцев когда уже сделают? Как после бомбежки
Ну так то чЁ, дешево, по 818 с лишком рублей за квадрат, песок там (200 руб/тонну, гравий (300 руб/тонну), щебень (500 руб/тонну), битум (10-15 руб/кг-отходы нефтеперегонки ), присадки (видимо очень дорогие )