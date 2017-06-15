Сотрудники правоохранительных органов нашли останки человека в сгоревшем доме "кратовского стрелка". Как сообщается, костный фрагмент с признаками термического воздействия был найден в комнате матери злоумышленника, сообщает РИА Новости.
Эту находку отправили на экспертизу для установления ДНК-профиля человека и сравнения с ДНК-профилем Зенкова.
Ранее СМИ писали, что женщина болела и сама не перемещалась.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , житель Подмосковья Игорь Зенков начал стрелять по прохожим, а после оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В итоге полиция его ликвидировала.
В результате происшествия четыре человека погибли, еще двое пострадали. Соседи называли злоумышленника "тихоней".
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