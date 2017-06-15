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Останки человека нашли в сгоревшем доме "кратовского стрелка"

, ИА "Амител"
Останки были найдены в комнате его матери

Фото: flashsiberia.com

Сотрудники правоохранительных органов нашли останки человека в сгоревшем доме "кратовского стрелка". Как сообщается, костный фрагмент с признаками термического воздействия был найден в комнате матери злоумышленника, сообщает РИА Новости

Эту находку отправили на экспертизу для установления ДНК-профиля человека и сравнения с ДНК-профилем Зенкова.

Ранее СМИ писали, что женщина болела и сама не перемещалась. 

Как ранее сообщало ИА "Амител" , житель Подмосковья Игорь Зенков начал стрелять по прохожим, а после оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В итоге полиция его ликвидировала. 

В результате происшествия четыре человека погибли, еще двое пострадали.  Соседи называли злоумышленника "тихоней".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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