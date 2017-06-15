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"Я была": два года назад умерла Жанна Фриске

, ИА "Амител"
Певица умерла от опухоли головного мозга

Ровно два года назад, 15 июня 2015 года, после продолжительной болезни умерла известная российская певица Жанна Фриске. Певице было 40 лет, у нее остался маленький сын Платон. Ему на тот момент было чуть больше двух лет.

О своей болезни Жанна Фриске узнала во время беременности. Долгое время она и ее родные скрывали это от поклонников певицы.  В январе 2014 года информация о болезни Жанны Фриске была официально подтверждена. Ее отец заявил, что у певицы диагностировали глиобластому, неоперабельную опухоль головного мозга. Несколько позже этот диагноз подтвердил главный онколог РФ Михаил Давыдов.

Буквально сразу же после новости о болезни певицы Первый канал провёл сбор средств на ее лечение. Удалось собрать 66 447 800 рублей. Кроме этого, ещё на счёт Русфонда было перечислено 1 307 615 рублей. После этого певица сообщила, что остаток денег она перечислит на лечение онкобольных детей. Зимой прошлого года, уже после смерти Жанны Фриске, стало известно, что со счета пропало более 20 млн рублей, перечисленных Русфондом на лечение Фриске. Скандал по этому поводу не утихает по сей день.

Жанну Фриске пытались спасти американские врачи, также она проходила реабилитацию на Рижском взморье в Юрмале. Здесь она отметила свой последний день рождения - 40-летие. Потом она лечилась в Китае и Москве. Умерла любимица миллионов в своём доме в подмосковной Балашихе.

После ухода певицы в СМИ все чаще стали появляться новости о скандале между отцом ребенка певицы Дмитрием Шепелевым  и ее родителями. Родители Фриске утверждают, что им запрещено видеться с внуком. 

Жанна Фриске имела многомиллионную армию поклонников. Ее знали и любили. Популярность певице принесло участие в группе "Блестящие". Потом она продолжила успешную сольную карьеру. Снималась в фильмах. Среди них "Ночной дозор", "Дневной дозор", "О чем говорят мужчины". Жанна Фриске являлась олицетворением сексуальности и женственности.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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