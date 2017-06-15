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Житель Кулунды идет под суд за убийство четырех косуль, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что скамья подсудимых ожидает 31-летнего мужчину, который 3 декабря прошлого года на снегоходе устроил незаконную охоту.
Полицейские застигли злоумышленника в гараже, когда он разделывал туши животных.
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"В результате экологического преступления местный житель причинил животному миру крупный ущерб в сумме 320 тысяч рублей", — констатируют в СКР.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Гад какой, оголодал, скотина... Надо у таких извергов имущество конфисковывать, тогда другие боятся будут.