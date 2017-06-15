Трехлетний ребенок загорелся на операционном столе в одной из больниц Сахалина в среду, 14 июня, сообщает портал ИА Sakh.com. У маленького пациента должны были достать спицу из сустава.
Операционный стол обработали хлоргексидином и спиртовым раствором. Затем на стол положили простыни и создали вакуум. Врач начал работать электроножом, полетели искры, и под бельем ребенок загорелся. В результате малыш получил ожоги третьей степени.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. В ведомстве утверждают, что врач, который провел операцию, моментально оценил нестандартную ситуацию и предпринял меры по устранению очага опасности.
Тем не менее начатая операция была доведена до конца. Сейчас малыш находится под наблюдением медиков. В больницу была отправлена комиссия местного минздрава.
Комментарии
Какой ужас
Это так обычно происходит? Обрабатывают спиртом, а потом электроножом работают? Странно, что это единственный случай возгорания.