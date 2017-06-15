Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной охоте на лося, в Тальменском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Место отстрела нашел егерь. Он обратился в полицию. В ведомстве полагают, что незаконная охота произошла в шести километрах от села Рямы. В незаконной охоте подозреваются двое мужчин. Тушу убитого животного нашли в доме одного из подозреваемых. Также правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье ружье и нож.
Жители Алтайского края признались в правонарушении. Ущерб от их действий составил 120 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Браконьерам грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести месяцев.
Комментарии
Хоть фото лося приложили, это же марал!
какие штрафы??! садите их без разговоров!
какие штрафы??! садите их без разговоров!
10:34 На фото как раз лось.