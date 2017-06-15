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Алтайских браконьеров, застреливших лося, могут посадить на полгода

, ИА "Амител"
Тушу убитого животного нашел местный егерь

Фото: ru.wikipedia.org

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной охоте на лося, в Тальменском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Место отстрела нашел егерь. Он обратился в полицию. В ведомстве полагают, что незаконная охота произошла в шести километрах от села Рямы. В незаконной охоте подозреваются двое мужчин. Тушу убитого животного нашли в доме одного из подозреваемых. Также правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье ружье и нож. 

Жители Алтайского края признались в правонарушении. Ущерб от их действий составил 120 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Браконьерам грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести месяцев. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.06.2017 10:34
Гость.

Хоть фото лося приложили, это же марал!

0  0
15.06.2017 10:46
гостья

какие штрафы??! садите их без разговоров!

0  0
15.06.2017 10:46
гостья

какие штрафы??! садите их без разговоров!

0  0
15.06.2017 10:49
- гость -

10:34 На фото как раз лось.

0  0
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