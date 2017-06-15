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Громкое уголовное дело о взяточничестве, главным фигурантом по которому проходит бывший начальник следственного управления МВД по Барнаулу Андрей Арестов, направлено в суд.
Как сообщили в краевой прокуратуре, вместе с господином Арестовым на скамье подсудимых окажется его знакомый. Одному инкриминируют получение взятки в крупном и особо крупном размерах, а второму — посредничество во взяточничестве.
Напомним, расследованием этого резонансного уголовного дела занималось региональное управление СКР.
Согласно версии следователей, в прошлом году подчиненные Арестова расследовали уголовное дело о хищении средств материнского капитала. Для возмещения причиненного ущерба в рамках следствия был наложен арест на квартиру и автомобиль фигуранта дела.
В этой связи знакомый полицейского предложил ему взятку в 700 тысяч рублей. Посредством этой суммы предлагалось решить вопрос об отмене ареста на квартиру.
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Более того, за взятку в два миллиона рублей со стороны правоохранителя было предложено решить вопрос о прекращении уголовного преследования.
Напомним, что задержание Андрея Арестова, который также занимал должность замначальника УМВД по Барнаулу, было произведено сотрудниками краевого управления ФСБ в январе текущего года.
Изначально полисмена отправили под домашний арест, однако затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Барнаула.
Комментарии
Поругают и условку.
15.06.2017 10:09
ник Ну не начинай... Главное ушло в суд. Куда положено отчитались !!! Коррупцию победили не лаптем сЧи хлебаем . Короче в тренде.
Не, тут реально будет, раз уже под стражей. Другое дело сколько. Тут может и прилично дадут.
Срок наказания будет минимальный. Условный как у такого же взяточника Акуленко Игоря ( он тоже в сизо сидел во время следствия 4 месяца). Ну и штраф. Одно радует, больше в органы не возьмут. Только гражданка. Главное зловольский на месте засиделся. И вышестоящее начальство не накажут. А ведь их кто то расплодил взяточников в городском отделе. Двое это уже тенденция что таких больше чем тех кто не берет взятки.
За 700 тыс обычно садят на реальный срок. Если бы пару десятков $млн, тогда бы ещё был шанс уйти на условное.
Санкция статьи какая? Для таких как Арестов такие же законодатели законы писали! Потому как гегемон у нас уже давно не рабочий класс! А тот кто может украсть больше. Плюс сейчас найдут у него много болячек и смягчающих наказание обстоятельств. А что делает хорошая характеристика!!! Я уже молчу. Ворон ворону глаз не выклюет!!
и никто не интересовался как СГК на наши деньги директору яхту строило. Монополист на достройку яхты и тарифы повысить желает, и в ТЭЦ 2 вкладываться не хочет, и эта коррупция с властными за решение никого не интересует??? Неужто все равно сколько за свет платить и за тепло??? Уже огромные суммы крадут из карманов граждан?? Свет тот вообще выгоднее от бензогенератора получается.
Сагайдак следом пойдет?
15.06.2017 10:28
Гость Энто как повернуть !!! А.Г. борется, выжигает кАленым железом нечисть из своих рядов. Так что никаких тенденцИев