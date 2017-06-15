Президент России Владимир Путин во время интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что он называл бывшего президента США Барака Обаму просто по имени. В свою очередь, Обама также называл российского лидера просто по имени — Владимир. Об этом пишет Regnum.ru.
"Барак и Владимир, да", — ответил Путин на вопрос Оливера Стоуна о том, как они друг к другу обращались. Также Владимир Путин отметил, что они все время были в тесном контакте из-за проблем на Украине. Главы государств общались преимущественно в формате телефонных переговоров. В интервью 2015 года Путин назвал эти переговоры полезными, деловыми и неконфронтационными.
Напомним, фильм о президенте России "Интервью с Путиным" выйдет на "Первом канале" с 19 по 22 июня. А премьера этого фильма пройдет на кабельном телеканале Showtime 15 июня.
Комментарии
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью режиссеру Оливеру Стоуну изложил свои взгляды на предпосылки и ход кризиса на Украине.
Российский лидер отметил, что на Украине "началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества государственного, собственности, понижение жизненного уровня жизни населения". "И, причем, какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось, - подчеркнул Путин. - И, конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других".
По поручению президента Владимира Путина, ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии. Порог вырастет с 20 до 25 лет, что позволит сэкономить сотни миллиардов рублей ежегодно, сообщает "Коммерсант".
По данным издания, Путин принял решение еще в марте нынешнего года, но до настоящего времени оно не анонсировалось. О разработке законопроекта сообщили несколько источников, в том числе в Минобороны и администрации президента. Официальных комментариев газете получить не удалось. Один из собеседников отметил, что тема "тонкая", и предстоит целый ряд консультаций.
На американском телеканале Showtime показали вторую серию документального фильма режиссёра Оливера Стоуна, основанного на интервью с президентом России Владимиром Путиным. В этой части основной темой стали отношения Москвы и Вашингтона и, в частности, взгляды российского лидера на внешнюю политику США. Так, одним из главных её направлений глава государства назвал стремление помешать любому сближению нашей страны и Украины.
«Кто-то считает, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины», – заметил Путин.
Обычно после третьей переходят на "ты" а после шестой задают сакроментальный
вопрос " Ты меня уважаешь?" Но не случилось- у Обамы срок на галерах закончился
-Никто не знает, как она меня называла: я ее Санюшка, а она меня Митюнюшка. И, что характерно, любили друг друга.
х/ф "Любовь и голуби" 1985 г.