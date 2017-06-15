Иллюстрации: hijron.ru, seishub.ru
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Горном Алтае ранним утром в четверг, 15 июня, сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
Подземный толчок зафиксирован на территории Кош-Агачского района, где землетрясения являются привычным явлением. На сей раз сейсмическое событие произошло в 25 километрах к югу от Акташа.
Интенсивность в эпицентре определяется показателем 4,3 по шкале msk64.
В ГУ МЧС по Республике Алтай добавляют, что в пятидесятикилометровую зону землетрясения попали пять населенных пунктов. "Толчки не ощущались, разрушения не зарегистрированы", — констатируют в экстренном ведомстве.
Комментарии