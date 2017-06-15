Сотрудники барнаульской полиции вместе с Росводоканалом и народной дружиной скосили, а затем сожгли 500 квадратных метров дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Коноплю уничтожила специальная техника - трактор МТЗ с роторной косилкой, а также химические растворы. В полиции напомнили об уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, переработку частей этого растения.
Если вы увидели заросли дикорастущей конопли, нужно сообщить об этом по телефону 02 ("020" с мобильного), 128 с любых стационарных и мобильных устройств или обратиться в один из отделов полиции города.
Комментарии
Сотрудники полиции и дружинники отметили высокое качество сожжённой конопли.
блин капец, какой подвиг совершили, лучше бы начали шерстить продажных чиновников
Ну ладно полицаям и дружине делать нечего, а водоканал тут при чём?