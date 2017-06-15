Фото: vk.com/act54
Массовое ДТП произошло ночью 15 июня в Заельцовском районе Новосибирска в результате того, что грузовая "Газель" потеряла управление.
Об аварии сообщают очевидцы в паблике АСТ-54. Известно, что инцидент произошел на улице Сухарной рядом с домом №101.
По имеющимся данным, в результате наезда грузовика на припаркованные машины пострадали автомобили Nissan Almera, Opel, Mazda, Nissan, Lexus GS 400, Honda CR-V и Renault Logan.
Вероятно, водитель "Газели" не сумел вписаться в поворот. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, рассказал, что потерял управление из-за того, что у его автомобиля оторвало жесткую сцепку.
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