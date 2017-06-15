Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что у оппозиционера Алексея Навального нет шансов на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом она заявила в эфире телеканала "Дождь".
"Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости... Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству",— отметила Элла Памфилова.
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Также она рассказала, что не имеет права высказывать свое мнение о каком-либо кандидате. Но вместе с тем Памфилова подчеркнула, что Навальный для нее "некая священная политическая корова, которую лучше не трогать".
Его зарегистрируют, если произойдет какое-то "чудо", подчеркнула глава ЦИК.
Комментарии
А ты Памфилова-шестёрка.
По аналогии, дерьмо тоже лучше не трогать...
Не, ну называли же предшественника фальсификатора волшебником, так почему бы нонешней не стать чудесницей! Данный вопрос находится в ведении Конституционного суда, но его председатель впал в старческий маразм и действует только по указке, т.е. не исполняет своих обязанностей! Недаром Белковский повторил по отношению в нему мем Усманова.
Навальный даже на фото- неприятный человек. Источники его финансирования - внешние. таких людей нельзя пускать во власть, это все равно что козла в огород
Оч. мерзкое лицо....
Да, толи дело у вофки мордашка гладенькая, лоснится, и глаза такие добрые добрые. Сразу видно - хороший человек.
15.06.2017 12:02
- гость -
Навальный даже на фото- неприятный человек. Источники его финансирования - внешние. таких людей нельзя пускать во власть, это все равно что козла в огород
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Глупый ты. Если у него источники финансирования - внешние, то только его и нужно пускать. Если ему оттуда платят, значит ему местные деньги даже не понадобятся. За 1 рубль в год работать будет!
Фуганка опять боярышник не отпускает. Вроде пишет чего-то, а что - совершенно не понятно. Иди проспись, болезный.