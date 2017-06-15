Несколько улиц в Барнауле закроют для движения транспорта из-за ремонта теплосетей, который проводят к следующему отопительному сезону, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Так, движение до 14 августа закроют по улице Попова в районе жилых домов №29-31 из-за перекладки участка тепломагистрали М-41. Также движение закроют на двух участках улицы Северо-Западной. До 14 августа будет ограничено движение на 1/2 проезжей части нечетной стороны улицы в районе дома №35 и между домами №155 и 159.
Кроме этого, машинам запретят ездить по улице Малахова (в районе перекрестка с улицей Эмилии Алексеевой) и проспекту Космонавтов (в районе здания шиномонтажной мастерской по Космонавтов, 14е/1). На проспекте Космонавтов движение закроют по всей ширине проезжей части с 17 по 19 июня, с 1 по 2 июля – на ул. Эмилии Алексеевой (в районе домов №55 и 58).
Комментарии
ну ё-моё
В районе С.Западной 155-159 каждый год ведут раскопки. Такое чувство, что там деньги "отмывают". Наверняка идет хищение денег и списание на ремонт. Копают все время в одном и том же месте, чего там делали в прошлом году?