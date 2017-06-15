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Второе громкое уголовное дело о коррупции в органах полиции Алтайского края дошло до суда — вслед за бывшим замначальника УМВД по Барнаулу на скамью подсудимых отправляется экс-руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимир Сагайдак.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, высокопоставленный полицейский был задержан оперативниками регионального управления ФСБ 1 февраля этого года. Его обвиняют во взяточничестве в крупном размере.
Как отмечают в краевом управлении Следственного комитета, в производстве которого находилось это дело, полицейский предложил директору одной из фирм передать ему взятку за способствование в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
"В период с 20 по 31 января 2017 года обвиняемый получил на счета подконтрольного ему юридического лица от гражданина взятку в виде денег в крупном размере в общей сумме 500 тысяч рублей", — уточняют в СКР.
Затем Владимир Сагайдак был задержан. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Материалы направлены в суд.
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Отметим, что ранее стало известно о скором начале судебного процесса над бывшим заместителем начальника УМВД по Барнаулу Андреем Арестовым, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере.
Уголовные дела в отношении обоих полицейских были возбуждены в начале текущего года.
Комментарии
Вот считаю суд должен проходить выездной сессией во дворце спорта !!! При массовом скоплении трудового народа . Гласность и есчо раз гласность и открытость процессов над взяточниками. Допросить в суде лиц, поручившихся за взяточника и ходатаев разных мастей при назначении на должность. Им ... тоже должно быть воздано по заслугам.
Семья арестованного топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова владеет недвижимостью стоимостью 3 млрд рублей, сообщает LIFE.
А вот теперь интересно:
Напомним, следствие полагает, что Горьков причинил ущерб на сумму более 700 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Спёр народных денег на 3 000 000 000 ( три миллиарда) рубликов, а ущерб, оказывается, на 700 000 000. Вот также окажется и у Арестова и у Сагайдака. Продажность властей и правосудия в действии.
Больные на всю голову, как же их лечить то?
Кто сторожит сторожей?
Суммы то смешные. Подстава походу. Кого-то толстомордова переехал мож, ну вот и рикошет.
Странно как то полицейские не могут быть осуждены, они же не прикосновенные на своих постах и тем более власть. Либо кому то должность понадобилась. Это простой смертный трудовой народ всегда и во всём виноват с рождения. Где власть, там гнёт и не важно какая власть, при Советской власти хоть чего то боялись, а сейчас иммунитет не прикосновенности (((