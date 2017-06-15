Известный российский юморист Евгений Петросян выплатит своей соседке 269 тысяч рублей за испорченный ремонт после потопа, пишет РИА Новости.
Отметим, что сначала женщина требовала с четы юмористов Петросяна и Степаненко 440 тысяч рублей. Однако была проведена экспертиза, которая оценила нанесённый ущерб в 215 тысяч рублей. Остальная сумма покрывает судебные расходы истицы и затраты на экспертизу. Петросян пошел на мировое соглашение со своей соседкой.
Как пишет "Комсомольская правда", квартира расположена в доме между Остоженкой и Пречистенской набережной. Из-за потопа у соседки знаменитых юмористов отлетел паркет, отклеились обои, потек навесной потолок и облупилась люстра.
Любопытно, что у Петросяна есть монолог на такую тему: "Мой сосед снизу, Шурик его зовут, постоянно на меня в милицию жалуется, что я его квартиру заливаю. Противный сосед этот Шурик. Я же его каждый день заливаю. Неужели трудно привыкнуть?".
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