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Евгений Петросян выплатит соседке 269 тысяч рублей за устроенный потоп

, ИА "Амител"
Изначально соседка требовала 440 тысяч рублей

Фото: afisha.mosreg.ru

Известный российский юморист Евгений Петросян выплатит своей соседке 269 тысяч рублей за испорченный ремонт после потопа, пишет РИА Новости.

Отметим, что сначала женщина требовала с четы юмористов Петросяна и Степаненко 440 тысяч рублей. Однако была проведена экспертиза, которая оценила нанесённый ущерб в 215 тысяч рублей. Остальная сумма покрывает судебные расходы истицы и затраты на экспертизу. Петросян пошел на мировое соглашение со своей соседкой.

Как пишет "Комсомольская правда", квартира расположена в доме  между Остоженкой и Пречистенской набережной. Из-за потопа у соседки знаменитых юмористов отлетел паркет, отклеились обои, потек навесной потолок и облупилась люстра. 

Любопытно, что у Петросяна есть монолог на такую тему: "Мой сосед снизу, Шурик его зовут, постоянно на меня в милицию жалуется, что я его квартиру заливаю. Противный сосед этот Шурик. Я же его каждый день заливаю. Неужели трудно привыкнуть?".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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