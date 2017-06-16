Оператор Tele2 выступил партнером проекта компании Disney "Счастье – это …". Его цель − помочь молодым российским кинематографистам снять кино для большого экрана. В ходе проекта абоненты Tele2 смогут попробовать себя в качестве режиссеров.

Второй кинопроект Disney "Счастье – это …" стартовал в рамках фестиваля "Кинотавр". Кинопроект объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. В жюри проекта войдут признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отберут лучших начинающих режиссеров и сценаристов для работы над фильмом.

Проект "Счастье – это …" будет организован в несколько этапов:

С 9 июня по 30 сентября состоится "Конкурс сценаристов" − для участия начинающим авторам необходимо отправить сценарные заявки на заданные темы.

С декабря 2017 по март 2018 года пройдет "Конкурс режиссеров". Участники должны изучить предложенные сценарии и подробно описать видение проекта: место съемок, кастинг актеров, музыку и другие детали.

Авторы самых интересных работ будут защищать свои проекты перед экспертным жюри, а победители снимут киноальманах.

Tele2 устанавливает другие правила участия в конкурсе для своих абонентов и дает им шанс снять кино для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования. Для этого в период проведения "Конкурса режиссеров" необходимо выбрать на сайте проекта понравившийся сценарий, снять по нему короткое видео (3-10 минут) на мобильный телефон и отправить свою работу на конкурс с пометкой "Кино по другим правилам". Победитель станет одним из режиссеров проекта и снимет новеллу для киноальманаха "Счастье – это …".

Помимо двух профессиональных конкурсов, в рамках нового проекта "Счастье − это …" также пройдут четыре всенародных конкурса для широкой аудитории. Среди них – кастинг для тех, кто хочет продемонстрировать свое актерское мастерство. Главным призом станет роль в одной из новелл фильма. Кроме того, любой желающий сможет принять участие во всенародных конкурсах: историй ("Счастливые истории"), видео ("Счастье в действии") и фото ("Счастливые моменты"). Лучшие работы также войдут в финальную версию картины.