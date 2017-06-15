Фото: patriarchia.ru
Угрозы, которые могут возникнуть перед Русской православной церковью, обсудил патриарх Кирилл в рамках закрытой встречи с философами и политологами, сообщают "Ведомости", ссылаясь на слова некоторых участников этого мероприятия.
Известно, что встреча состоялась еще 12 июня в резиденции в Свято-Даниловом монастыре. Мероприятие продлилось около двух часов. В числе участников значились декан философского факультета МГУ Владимир Миронов, политологи Дмитрий Бадовский, Олег Матвейчев, Сергей Михеев, Михаил Ремизов и Мария Мчедлова.
Издание отмечает, что выступавший организатором встречи первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков отказался от комментариев относительно того, что именно обсуждали патриарх и его гости.
Однако один из участников мероприятия рассказал: "Говорили об угрозах, которые могут возникнуть перед церковью в будущем. РПЦ хочет быть к этому готовой, потому и решила послушать, что будет с обществом и как в этой ситуации быть церкви".
Еще один присутствовавший на встрече источник отметил, что такие проблемные вопросы, как передача церкви Исаакиевского собора и приговор блогеру – ловцу покемонов Руслану Соколовскому, не обсуждались.
Политолог Сергей Михеев, делясь впечатлениями от встречи, отметил, что ему, как православному человеку, было интересно пообщаться с предстоятелем РПЦ. Он добавил, что в центре разговора находились темы отношений между церковью, обществом и государством.
Комментарии
Угрозы, типа доходы упадут или культовых сооружений мало. Так тут спокойно всё, резко массы не поумнеют. Так и будут кланяться картинкам и костям.
Начальное школьное, среднее и высшее образование?
Школы и ВУЗы упразднить, после садика сразу в храм на обучение.