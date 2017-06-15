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Авиакомпания "ИрАэро" снизила цены на вечерние рейсы из Барнаула в Москву

, ИА "Амител"
Полеты выполняются ежедневно на судах "Сухой Суперджет 100"

Фото: avia2.ru

Авиакомпания "ИрАэро" объявила о снижении тарифов на вечерние рейсы из Москвы в Барнаул. Таким образом, минимальный тариф составил 8100 рублей без учета агентских и кассовых сборов. Об этом сообщают в аэропорту краевой столицы.

Вечерние рейсы осуществляются каждый день. В столицу летают воздушные суда российского производства "Сухой Суперджет 100". До 18 июня вылет из Барнаула в 18.00, из Москвы — в 20.00. Далее лайнеры будут летать в Москву в 16.30, а из Москвы – в 18.30.

Билеты можно приобрести во всех кассах региона, а также на сайте авиакомпании.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.06.2017 14:57
- гость -

Надежный самолет?????

0  0
15.06.2017 15:00
- гость -

Ира Эро.....

0  0
15.06.2017 15:02
- гость -

16 000 RT? Это что, дешево?...

0  0
15.06.2017 15:45
- гость -

по определению не может быть дешево:
самолет меньшей размерности
время эксклюзивное для особенных людей

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