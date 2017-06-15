Авиакомпания "ИрАэро" объявила о снижении тарифов на вечерние рейсы из Москвы в Барнаул. Таким образом, минимальный тариф составил 8100 рублей без учета агентских и кассовых сборов. Об этом сообщают в аэропорту краевой столицы.
Вечерние рейсы осуществляются каждый день. В столицу летают воздушные суда российского производства "Сухой Суперджет 100". До 18 июня вылет из Барнаула в 18.00, из Москвы — в 20.00. Далее лайнеры будут летать в Москву в 16.30, а из Москвы – в 18.30.
Билеты можно приобрести во всех кассах региона, а также на сайте авиакомпании.
Комментарии
Надежный самолет?????
Ира Эро.....
16 000 RT? Это что, дешево?...
по определению не может быть дешево:
самолет меньшей размерности
время эксклюзивное для особенных людей