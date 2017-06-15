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Мужчины 69 и 67 лет, ехавшие на мотоцикле "Иж Планета-5", погибли в результате ДТП, произошедшего накануне в Здвинском районе Новосибирской области, сообщили 15 июня в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, авария случилась на 115-м километре дороги "Здвинск-Довольное", когда местный житель на автомобиле Toyota Caldina столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом.
"В результате аварии от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир мотоцикла — мужчины в возрасте 69 и 67 лет, также проживавшие в Здвинском районе", — указывают в правоохранительном ведомстве.
По факту дорожной аварии проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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