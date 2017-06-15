В Великобритании коровы насмерть затоптали профессора Оксфорда и бизнесмена Брайана Беллхауза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Как сообщает издание, ЧП произошло утром в понедельник, 12 июня, около деревенской церкви в местечке Гестлинг. Животные неожиданно набросились на ученого. Местные жители услышали его крики и вызвали "скорую помощь". Врачи пытались спасти его, но не смогли.
Беллхауз являлся одним из основателей фармацевтической компании Powderject, которая специализируется на производстве инновационных безыгольных шприцов и вакцин от гриппа.
Комментарии
Тупые коровы не могут отличить миллионера от нищеброда
Мне кажется миллионеру надо всегда со стволом ходить