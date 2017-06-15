Фото: Анна Зайкова, Дмитрий Лямин
"Ростелеком" во второй раз выступил партнером городского пикника "Поляна", организованного издательским домом "Алтапресс". Праздник прошел в Парке спорта им. Алексея Смертина 10 июня.
Несмотря на пасмурную погоду и периодически начинавшийся дождь, развлекательное мероприятие посетили около тысячи горожан. Компания по традиции подготовила для барнаульцев игровую программу.
На своей площадке "Ростелеком" приглашал семьи с детьми принять участие в спортивных и развлекательных конкурсах. Ребятишки соревновались в активных дисциплинах, собирали огромные пазлы и получали призы за правильные ответы на вопросы викторины. Во всех действах принимал участие и фирменный робот МАКС, с которым дети активно фотографировались.
Ключевой идеей праздника "Ростелеком" сделал безопасность детей в интернете. Поэтому, пока дети играли и веселились, специалисты компании рассказывали родителям о правилах поведения в интернете, возможностях специальных программных продуктов и, конечно, консультировали по действующим услугам и акциям "Ростелекома".
Мероприятие завершилось концертом популярных барнаульских групп.
Городской пикник "Поляна" проводится в Барнауле уже в четвертый раз. Это семейное мероприятие на открытом воздухе. Для гостей организуют тематические локации, где работают настольные игры, развлекательные конкурсы, образовательный лекторий, творческие и спортивные мастер-классы, живые выступления музыкальных групп.
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