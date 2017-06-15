Фото: avtosreda.ru
Резкий рост цен на бензин отмечен в России — впервые средняя стоимость литра АИ-95 в стране превысила 40 рублей, а Алтайский край оказался в числе регионов, где отмечено наиболее существенное удорожание ГСМ.
Рост цен затронул почти весь Сибирский федеральный округ — 11 из 12 субъектов. Алтайский край и Республика Алтай, к сожалению, оказались в лидерах по удорожанию топлива.
"Средние цены на автобензин АИ-92 увеличились в шести округах и не изменились в двух округах. В Сибирском ФО наибольший прирост средней цены (+0,36 руб./литр, до 35,88 руб./литр) вызван заметным повышением цен в 11 субъектах, из них максимальное — в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях, Республиках Тыва и Алтай", — отмечается в аналитических материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.
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Если говорить об общероссийской ситуации, то за неделю средняя цена на АИ-95 в стране выросла на девять копеек.
Зафиксирован и рост цен на самую популярную марку бензина АИ-92 — 16 копеек за неделю. Теперь средняя цена этого вида ГСМ составляет в России 37,35 рубля за литр.
Подорожала и летняя солярка — ее стоимость увеличилась на восемь копеек, достигнув 38,17 рубля за литр.
В заключение отметим, что Алтайский край традиционно фигурировал в списке регионов России, где цены на бензин являются наиболее низкими.
Комментарии
А что ФАС молчит? Мы же великая страна-бензоколонка? Это де наша корова и мы её доим? Кто поднимает нам цены? Америкосы? Хохлы? ИГИЛ? Где эти враги?
Поддерживаю. Что у нас такого произошло, что цены так скакнули???? Посевная закончилась, нефть на одном уровне,что за на..????
Что у нас такого произошло, что цены так скакнули????
Жадность. Исключительно жадность.
Буду считать бензин дорогим только если часов в 6 вечера проеду от старого базара до Солнечной поляны без пробок.
Глупые Вы, у "белых" людей сезон отпусков начался - надо компенсировать .....
15.06.2017 13:03
- гость -
Буду считать бензин дорогим только если часов в 6 вечера проеду от старого базара до Солнечной поляны без пробок.
Глупышка, ты освободившееся время в Марии-ра потратишь, чтобы урвать уцененные бананы и отстоять с ними очередину на кассу.
Ох пазваню я седня путену-рачихвостит он Вас!
37,70 за литр 95го?
Уже месяца , как два!
Постоянно заправляюсь на Роснефти!
Не обращяйте на этих нытиков внимания, в отличии от Нас с Вами они неудачники,и ездят на древних прожорливых уазиках и волгах на дорогущем 76-м бензине!
молочка кстати тоже подорожала. Отсюда тот резонный вопрос: как так? лето на дворе, трава зеленая, коровы сытые.
Бенз подорожал- доставка пальмовых масел подорожала! Вы думаете чё буровите? При чём здесь сытые коровки на зелёной травке?
15.06.2017 13:08
- гость -
37,90 уже
Сейчас начнутся возмущения, как так? Но сегодня ВВ объяснит, что все хорошо, это на благо каждого из нас и родины в целом, что у нас уже довольно продолжительное время стабильный "отрицательный рост" (удивительное новое понятие от экономического блока). что нужно чуть чуть потерпеть и все будет хорошо, мы встанем с колен и заживем и т.д., но для этого нужно усердно, безустанно, не поднимая головы работать на благо его друзей.
Из за 20 копеек удавиться готов!
Ну наконец то! Хоть в чем то мы впереди Расеи всей. А то всё позади да позади.
обычно он отвечает - а вы знаете какая большая социальная составляющая в цене на бензин? потом немного про социально ответственное государство... и всё
15.06.2017 13:39
- гость -
Из за 20 копеек удавиться готов!
И вот это слышим при каждом удорожании с тех пор как бензин перестал стоить 20 копеек