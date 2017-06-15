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Цены вверх: Алтайский край стал лидером по удорожанию бензина

, ИА "Амител"
Наш регион оказался в числе субъектов, где за неделю стоимость ГСМ подскочила особенно заметно

Фото: avtosreda.ru

Резкий рост цен на бензин отмечен в России — впервые средняя стоимость литра АИ-95 в стране превысила 40 рублей, а Алтайский край оказался в числе регионов, где отмечено наиболее существенное удорожание ГСМ.

Рост цен затронул почти весь Сибирский федеральный округ — 11 из 12 субъектов. Алтайский край и Республика Алтай, к сожалению, оказались в лидерах по удорожанию топлива.

"Средние цены на автобензин АИ-92 увеличились в шести округах и не изменились в двух округах. В Сибирском ФО наибольший прирост средней цены (+0,36 руб./литр, до 35,88 руб./литр) вызван заметным повышением цен в 11 субъектах, из них максимальное — в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях, Республиках Тыва и Алтай", — отмечается в аналитических материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.

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Если говорить об общероссийской ситуации, то за неделю средняя цена на АИ-95 в стране выросла на девять копеек.

Зафиксирован и рост цен на самую популярную марку бензина АИ-92 — 16 копеек за неделю. Теперь средняя цена этого вида ГСМ составляет в России 37,35 рубля за литр.

Подорожала и летняя солярка — ее стоимость увеличилась на восемь копеек, достигнув 38,17 рубля за литр.

В заключение отметим, что Алтайский край традиционно фигурировал в списке регионов России, где цены на бензин являются наиболее низкими.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.06.2017 12:47
Массаж мозга

А что ФАС молчит? Мы же великая страна-бензоколонка? Это де наша корова и мы её доим? Кто поднимает нам цены? Америкосы? Хохлы? ИГИЛ? Где эти враги?

0  0
15.06.2017 13:01
- гость -

Поддерживаю. Что у нас такого произошло, что цены так скакнули???? Посевная закончилась, нефть на одном уровне,что за на..????

0  0
15.06.2017 13:03
- гость -

Что у нас такого произошло, что цены так скакнули????

Жадность. Исключительно жадность.

0  0
15.06.2017 13:03
- гость -

Буду считать бензин дорогим только если часов в 6 вечера проеду от старого базара до Солнечной поляны без пробок.

0  0
15.06.2017 13:04
медведь-шатун

Глупые Вы, у "белых" людей сезон отпусков начался - надо компенсировать .....

0  0
15.06.2017 13:06
- гость -


15.06.2017 13:03
- гость -
Буду считать бензин дорогим только если часов в 6 вечера проеду от старого базара до Солнечной поляны без пробок.

Глупышка, ты освободившееся время в Марии-ра потратишь, чтобы урвать уцененные бананы и отстоять с ними очередину на кассу.

0  0
15.06.2017 13:08
- гость -

Ох пазваню я седня путену-рачихвостит он Вас!

0  0
15.06.2017 13:08
- гость -

37,70 за литр 95го?
Уже месяца , как два!
Постоянно заправляюсь на Роснефти!

0  0
15.06.2017 13:24
13:08(2)

Не обращяйте на этих нытиков внимания, в отличии от Нас с Вами они неудачники,и ездят на древних прожорливых уазиках и волгах на дорогущем 76-м бензине!

0  0
15.06.2017 13:30
- гость -

молочка кстати тоже подорожала. Отсюда тот резонный вопрос: как так? лето на дворе, трава зеленая, коровы сытые.

0  0
15.06.2017 13:37
- гость -

Бенз подорожал- доставка пальмовых масел подорожала! Вы думаете чё буровите? При чём здесь сытые коровки на зелёной травке?

0  0
15.06.2017 13:37
- гость -


15.06.2017 13:08
- гость -
37,90 уже

0  0
15.06.2017 13:38
Александр

Сейчас начнутся возмущения, как так? Но сегодня ВВ объяснит, что все хорошо, это на благо каждого из нас и родины в целом, что у нас уже довольно продолжительное время стабильный "отрицательный рост" (удивительное новое понятие от экономического блока). что нужно чуть чуть потерпеть и все будет хорошо, мы встанем с колен и заживем и т.д., но для этого нужно усердно, безустанно, не поднимая головы работать на благо его друзей.

0  0
15.06.2017 13:39
- гость -

Из за 20 копеек удавиться готов!

0  0
15.06.2017 13:46
- гость -

Ну наконец то! Хоть в чем то мы впереди Расеи всей. А то всё позади да позади.

0  0
15.06.2017 13:59
Александру

обычно он отвечает - а вы знаете какая большая социальная составляющая в цене на бензин? потом немного про социально ответственное государство... и всё

0  0
15.06.2017 14:07
- гость -

15.06.2017 13:39
- гость -
Из за 20 копеек удавиться готов!

И вот это слышим при каждом удорожании с тех пор как бензин перестал стоить 20 копеек

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