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Пенсии, медицина и лес: о чем спросили бы Путина барнаульцы?

, ИА "Амител"
Опрос горожан перед "прямой линией" с президентом

Фото: novayagazeta-ug.ru

Через несколько часов президент России Владимир Путин в рамках традиционной "прямой линии" ответит на вопросы россиян. Их уже около 1,6 миллиона. О чем спросили бы Путина барнаульцы? Мы опросили представителей разных профессий и социальных групп. 

Павел Шумихин, депутат Алтайского Заксобрания, заведующий хирургическим отделением 14-й барнаульской поликлиники​:

"Я бы попросил его пересмотреть государственные приоритеты и сделать одним из первых развитие системы здравоохранения и охрану здоровья. Даже если это будет в ущерб другим: государственное управление и национальная оборона".

Виктор Морозов, бийский бизнесмен:

"Пойдет ли президент на выборы 2018 года?"

Артем Поломошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края:

"Какова стратегия государства по развитию востока страны? Сегодня даже из Барнаула улететь в Хабаровск или Владивосток — очень дорогое удовольствие, что же говорить о перелете из Москвы и обратно. А вот из центральной части России в ту же Европу летать намного дешевле. При таком подходе сложно ожидать развитие азиатской части России".

Алексей Грибков, эколог, координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса алтайского ОНФ:

"Конечно, у меня много вопросов по охране дикой природы в стране. Я бы задал один из главных, хотя даже не вопрос, а предложение. Система охраны природы очень плохая: несовершенное законодательство, многочисленные в нем противоречия, масса лазеек в законах. Нужно всерьез корректировать законодательство и налаживать достойное его применение. У нас много нормальных законов, которые не исполняются. Главный пример — ленточные боры, которые используются для заготовки древесины ".

Дмитрий Вейн, председатель Алтайского отделения общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России":

"Больше всего меня сегодня беспокоит проблема по увековечению памяти пропавших без вести, а их около двух миллионов. Постоянно возникают трудности с внесением их имен на мемориалы Славы. Да, государство много делает в этом направлении, но система требует усовершенствования".

Екатерина Четошникова, президент Алтайского краевого благотворительного общественного фонда "Алтайский Центр развития добровольчества", активист регионального отделения ОНФ:

"Какие системные меры поддержки на государственном уровне планируются в отношении центров развития добровольчества? Сейчас их в стране около 15, и это направление развивается:  в стадии утверждения концепция развития добровольчества, недавно президент подписал указ об учреждении Всероссийского дня добровольчества (5 декабря), создается сеть ресурсных центров. Но интересны конкретные меры поддержки".

Михаил Ермошин, таксист:

"Вы неоднократно, раза три точно, говорили о необходимости отмены транспортного налога за счет увеличения акциза на бензин. Акцизы поднимались неоднократно. А когда будет отменен транспортный налог?".

Людмила Казанцева, пенсионер:

"Я в 2013 году читала в новороссийской газете, что в 2014 году правительство планирует произвести трехкратную компенсацию по вкладам после постсоветской деноминации. Но я больше нигде про это не слышала. Так будет компенсация?

Когда будет ужесточено наказание за коррупцию? Вот бывший директор ФСИН Реймер получил за хищение 1,3 миллиарда рублей всего восемь лет тюрьмы. Разве это справедливо?

Когда пенсионерам сделают достойную пенсию?"

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Комментарии

15.06.2017 13:09
месный

почему власть против борьбы с коррупцией?

0  0
15.06.2017 13:33
- гость -

Если кто-то начинает публично бороться с коррупцией, зашивай карманы. Пример: в России в 2016 году за коррупцию осуждены свыше 13 тысяч человек - и ни одного по наводке главного борца с коррупцией г-на Навального (с)

0  0
15.06.2017 13:39
- гость -

Низкий уровень зарплат в регионах, безработица,...

0  0
15.06.2017 13:46
- гость -

Какая-то канцелярия должна быть по работе с обращениями граждан, а не разовые акции

0  0
15.06.2017 13:57
Павсекакий

Зачем канцелярия? Думаете, у него нехватка людей в аппарате? Вы на зарплату им больше будете тратить, чем они пользы принесут. Всем наивным людям, имеющим вопросы, идти к кремлю, написать вопрос на плакате и ждать ответа. Когда заметут в мусарню, вопросы сами отпадут.

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