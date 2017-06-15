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Экс-начальник ГИБДД Кемеровской области Юрий Мовшин предстанет перед судом по громкому уголовному делу о ДТП, жертвами которого стали четыре женщины.
Как сообщили в региональной прокуратуре, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому делу и направило материалы в Кемеровский районный суд.
Напомним, что трагедия с участием Мовшина произошла 23 апреля 2016 года в Кемеровской области. Бывший начальник ГИБДД, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил столкновение с Toyota Premio.
В результате две пассажирки легковушки скончались на месте, еще две женщины умерли в больнице. Признаков алкогольного опьянения у Юрия Мовшина не выявили.
Сейчас его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Бывший высокопоставленный полицейский находится под подпиской о невыезде.
В рамках расследования дела экспертиза показала, что Мовшин значительно превысил скорость. При этом ранее, в 2011 году, он уже был участником смертельной аварии — на тот момент он еще состоял в должности начальника УГИБДД Кузбасса. Дело против него возбуждено не было.
В 2012 году он вышел на пенсию.
Комментарии
тварь
Я думаю, что во всём произошедшем, что в первой аварии, что во второй, виноваты те, кто раскачивает лодку, конкретно Навальный с Мальцевым. Это из-за них у нас в стране такая вседозволенность.