Китай решил заняться тщательным изучением черных дыр и нейтронных звезд (пульсаров), для этого он отправил на орбиту специальный телескоп для работы с жестким рентгеновским излучением, пишет ТАСС.
Ракета-носитель "Чанчжэн-4B" с современным астрономическим оборудованием стартовала с космодрома Центра спутниковых запусков Цзюцюань. Вес телескопа составляет 2,5 тонны. Сейчас телескоп находится на высоте 550 км.
После изучения черных дыр ученые из Китая смогут проследить процесс эволюции магнитных полей, подробно изучить гравитационные волны, научиться использовать пульсары для нужд космической навигации.
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