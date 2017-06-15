Россиян, распивающих спиртные напитки в запрещенных законом местах, предлагают отправлять в наркологические диспансеры на медицинское освидетельствование, сообщает RT.
С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья и координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин.
Согласно его предложению, помимо штрафа, нарушителям будет грозить принудительное лечение от зависимости в том случае, если эксперты выявят у них алкоголизм.
"Врач посмотрит и вынесет заключение по поводу наличия алкогольной зависимости у гражданина. Лечить будут только в том случае, если есть патология. Если же человек не алкоголик, а просто пил в общественном месте, пусть заплатит штраф и идет", — пояснил депутат.
По его мнению, таким образом удастся провести профилактику преступности, поскольку 73% убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Соответствующая инициатива может стать частью проекта нового федерального закона о принудительном лечении от алкоголизма.
Напомним, употреблять алкоголь запрещено:
в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;
в организациях культуры;
на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях;
на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на прилегающих к таким местам территориях;
на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;
в нестационарных торговых объектах;
в других общественных местах, в том числе:
во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов;
на детских площадках;
в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).
Комментарии
С курящими сначала справились бы...
А тех, кто пьёт в положенных местах, лечить не надо. Они не алкоголики. Какая зыбкая граница - зашёл домой и вылечился.
Депутат походу сам того... Таблетки не выпил.