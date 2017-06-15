Семья из семи человек, четверо из которых – дети, перевернулась на лодке в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Об этом пишет "Российская газета".
Как сообщается, люди отправились на реку Малый Анюй на лодке "Крым". Они планировали добраться из села Островное в село Кепервеем утром в четверг, 15 июня.
Лодка с людьми перевернулась. Два человека смогли доплыть до берега. Где находятся остальные пять человек, пока неизвестно.
В поисках задействованы 16 человек и шесть единиц техники. Из Анадыря на место ЧП вылетели заместители губернатора региона — председатель КЧС Леонид Николаев и начальник окружного МЧС Руслан Назаров.
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