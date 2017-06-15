Знаменитый советский актер Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на его друга.
Как пишет издание, Баталов умер в ночь на четверг, 15 июня, в московской больнице. Недавно СМИ сообщали о госпитализации актера.
Отметим, что большую популярность Баталову принесла роль Гоши в фильме "Москва слезам не верит" (1979 год, режиссер Владимир Меньшов). Также он запомнился зрителям по фильмам "Дело Румянцева" (1955, режиссер Иосиф Хейфиц), "Летят журавли" (1957, режиссер Михаил Калатозов) и многим другим.
Комментарии
СКОРБИМ.
Умиляет - также он запомнился по фильму "Летят журавли". А ведь этот фильм победил в Каннах!
Вот и еще одна звезда угасла...