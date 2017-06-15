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Одному из самых загадочных и закрытых от общественности лидеров СССР — Юрию Андропову — 15 июня исполнилось бы 103 года. Во главе Советского Союза он пробыл совсем недолго — с ноября 1982 по февраль 1984 года.
Период его руководства страной оценивают весьма и весьма неоднозначно — одни склонны полагать, что Андропов был тем, кто мог при выполнении определенных шагов обеспечить устойчивое развитие СССР и избежать краха Союза в перспективе, а другие уверены, что именно он предвосхитил будущий поворот страны к "вихрю" перестройки.
Ко дню рождения генсека портал Amic.ru публикует подборку интересных фактов и мифов о нем.
- 15 лет, с 1967 по 1982 год, Юрий Андропов был председателем Комитета государственной безопасности, что, безусловно, отразилось на его работе в качестве генсека. Именно при нем были созданы райотделы КГБ со штатом сотрудников, курировавших практически все предприятия и организации.
- Андропов жестко пресекал прямую коррупцию и взяточничество среди подчиненных. Однако бытует мнение, что из-за усиления роли органов госбезопасности в стране офицеры КГБ получили возможность решать за счет своего положения личные вопросы.
- Именно Юрию Андропову, наряду с тогдашним министром обороны Дмитрием Устиновым, приписывают основную долю ответственности за развязывание военных действий в Афганистане.
- Андропов зарекомендовал себя в качестве борца с бюрократией. После избрания генсеком он резко сократил свой аппарат.
- При Юрии Андропове в стране была начата кампания по укреплению трудовой дисциплины. В некоторых городах СССР силовые ведомства проводили облавы в магазинах и кинотеатрах, выявляя прогульщиков.
- В то время, что Андропов был генсеком, в Советском Союзе существенно возросло количество граждан, осужденных по уголовным статьям. Если в 1982 году в СССР осудили 747 тысяч человек, то в 1984-м — 863 тысячи человек.
- Андропов выступил "чистильщиком" партийного и государственного аппаратов. При нем сместили 18 министров и переизбрали 37 персеков обкомов КПСС.
- Официальной причиной смерти Андропова называется отказ почек вследствие многолетней подагры, однако вокруг кончины генсека ходят многочисленные слухи, сводящиеся к тому, что советский лидер умер при загадочных обстоятельствах.
- За месяц до смерти Юрий Андропов совместно с Рональдом Рейганом был признан "Человеком года" в журнале Time.
- Похороны Андропова состоялись 14 февраля 1984 года. В траурной церемонии принимали участие премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и вице-президент США Джордж Буш-старший.
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