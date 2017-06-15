Движение по улице Кулагина в Барнауле закроют с 15 июня по 14 июля из-за строительства нового канализационного коллектора на пересечении проспекта Калинина с этой улицей. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
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Отметим, что новый коллектор будет иметь диаметр 800 мм и протяженность более 1,6 км. Сейчас уже закончены работы по строительству камеры гашения, произведена засыпка котлована и уложено временное асфальтовое покрытие. Это позволило открыть дополнительную полосу для движения транспорта по проспекту Калинина.
Отметим, что движение будет закрыто по четной стороне улицы Кулагина от дома №2а до проспекта Калинина. После окончания работ будет восстановлено асфальтовое покрытие. Стоимость работ оценивается более чем в 105 млн рублей.
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