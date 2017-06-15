Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Работы на месте обнаружения останков людей в центре Барнаула продолжают следователи регионального управления СКР.
Как сообщили порталу Amic.ru в ведомстве, в настоящее время для установления давности найденного захоронения назначены медико-криминалистические экспертизы. Проверка по факту обнаружения людских останков продолжается.
Напомним, человеческие кости в районе пересечения проспекта Социалистического и улицы Ползунова были найдены коммунальщиками во время проведения ремонтных работ на сетях.
На место были направлены сотрудники следственного управления СКР.
Отметим, что около 200 лет назад в этом районе располагалось кладбище, где в свое время похоронили изобретателя паровой машины Ивана Ползунова. Точное место его захоронения до сих пор не установлено.
Комментарии
ЦАРе когда коммунальные объекты прокладывали гробы не видели? Или просто приказали под асфальт в советское время?