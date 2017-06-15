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Советский герой и интеллигент: главные роли в карьере Алексея Баталова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Народный артист СССР скончался в московской больнице на 89-м году жизни

Великий артист, обладатель самого доброго голоса в советском кино Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни в одной из московских больниц после продолжительной болезни. Последние пять месяцев Баталов лежал в больнице. В январе он сломал шейку бедра, а в феврале его прооперировали. И, по сообщению журналистов, сердце кумира миллионов советских женщин остановилось во сне.

Баталов был не просто звездой, он был кумиром нации. При этом в его карьере было не так много ролей. Свою кинокарьеру актёр начал в 1944 году, еще во время войны, а всего снялся в 30 картинах. Всем известно, что Баталов тщательно выбирал новые работы и довольно обстоятельно читал предлагаемые сценарии. Так, самой запоминающейся ролью Баталова в кино стала роль слесаря Георгия Ивановича в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Впрочем, не менее значимыми являются роли в картинах "Летят журавли", "Девять дней одного года" и "Бег". Кроме того, он озвучивал мультфильмы, в том числе "Ёжик в тумане", и документальные картины.

Будучи выходцем из интеллигентной семьи, Баталов идеально воплотил на экране образ типичного советского героя. Не случайно именно его Гошу из фильма "Москва слезам не верят" считали идеальным мужчиной, и миллионы женщин сходили по Баталову с ума. Баталов одинаково был органичен в ролях простых советских мужчин и интеллигентов из произведений Михаила Булгакова или Антона Чехова. После завершения своей актерской деятельности Баталов не ушел из кино. С 2007 по 2013 год возглавлял Российскую академию кинематографических искусств "Ника". Свой пост он оставил режиссеру Андрею Кончаловскому.

Предлагаем вам вспомнить самые яркие роли в карьере великого актера. Фильмы, которые будут жить вечно.

"Большая семья" (1954)

Именно роль рабочего Алексея Журбина в фильме классика советского кино Иосифа Хейфица "Большая семья" принесла 25-летнему Алексею Баталову всесоюзную известность. Эта история о трех поколениях семьи потомственных рабочих-судостроителей показала настоящие будни советских рабочих. Для Баталова эта роль открыла двери в большое кино. Фильм имел феноменальный успех на Каннском кинофестивале, где весь актерский состав во главе с Баталовым получил приз за лучшую мужскую роль.

"Дело Румянцева" (1955)

Сразу после "Большой семьи" Баталов снова снялся у Иосифа Хейфица в картине "Дело Румянцева". В этом наивном советском детективе начальник автобазы послал шофера Сашу Румянцева в рейс с краденым грузом. Ничего не подозревающего молодого человека арестовывают. Раскрыть правду и помочь герою Баталова сможет советский милиционер.

"Летят журавли" (1957)

Наверное, самая великая роль в карьере. Гениальный фильм о войне, снятый без единого кадра самих боевых действий. Татьяна Самойлова и Алексей Баталов создали в "Летят журавли" один из лучших экранных дуэтов советского кино. Фильм получил самую престижную премию в области кино — "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

"Дама с собачкой" (1960)

Очередной творческий союз Алексея Баталова с Иосифом Хейфицем. Эта лента — давно уже признанная классика. Так на Каннском кинофестивале ей вручили приз "за высокое человеческое достоинство и исключительное качество". Так великий постановщик Ингмар Бергман сам лично высоко оценил работу советских кинематографистов. Кроме того, все любители Антона Чехова почти не придирались к интерпретации Иосифа Хейфица, дружно говоря о тонкой, интеллигентной и деликатной атмосфере фильма, созданной режиссёром.

"Девять дней одного года" (1961)

Действие фильма происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые-ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик Куликов, — давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев получает опасную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его жизни, не останавливают ученого в поисках научной истины. В картине Михаила Ромма Алексей Баталов вновь сыграл советского интеллигента и вновь блестяще.

"Бег" (1970)

Один из самых великих фильмов 20 века. В 1970 году Алексей Баталов снялся в экранизации романа Михаила Булгакова "Бег" у режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Вновь роль интеллигента и стопроцентное попадание в образ. Конечно, доцент Санкт-Петербургского университета Сергея Голубкова не запоминается так, как персонажи Владислава Дворжецкого или Михаила Ульянова, но большинство зрителей будут переживать именно ему.

"Москва слезам не верит" (1979)

Самая знаменитая роль в карьере Алексея Баталова. Для миллионов советских женщин он навсегда останется умным, справедливым и обаятельным слесарем Георгием Ивановичем (он же Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Юра). Этот фильм стоит на втором месте среди абсолютных лидеров советского проката. Кроме того, лента Владимира Меньшова завоевала премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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