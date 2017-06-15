Специалисты Минздрава посчитали, сколько нужно пить вина и пива без ущерба для здоровья, пишет газета "Известия".
Эксперты выяснили, что мужчинам можно выпивать полтора литра пива крепостью 4,5 градуса три раза в неделю. Тогда риск для здоровья будет низким. Если пить пиво таким объемом чаще, то риск будет средним и высоким, в зависимости от частоты.
Что касается крепленого вина, то употребление бутылки этого напитка раз в неделю несет небольшой риск, три бутылки в течение недели представляют среднюю угрозу, а пять бутылок — высокую. Женщинам можно пить не больше двух бокалов сухого вина крепостью 13 градусов. Такая дозировка несет низкий риск для здоровья.
Весной этого года в ведомстве внесли предложение указывать на этикетках бутылок предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах.
Комментарии
Им там больше заняться,что ли,нечем...этим специалистам минздрава????